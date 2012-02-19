Простейшие часы

Эти электронные часы простейшие. На их сборку потребуется буквально полчаса.
Характеристики
|1
|Формат времени
|24 часа
|2
|Исходный код
|Ассемблер
|3
|Индикация
|Динамическая, светодиодный индикатор
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Основа микроконтроллер PIC16F628A, кроме него часы содержат несколько простых и дешевых элементов, информация выводится на 4-х разрядный (часовой) светодиодный индикатор. Схема питается от сети, а также имеет резервное питание.
Кнопки кн1 и кн2 служат для коррекции времени - часов и минут соответственно.
СХЕМА УСТРОЙСТВА
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В исходном коде прокоментирована каждая строчка, что и для чего она делает. Смотрите исходник и изучайте работу микроконтроллера. Обязательно скачайте даташит на микроконтроллер PIC16F628A и изучите работу модулей использованных в программе.
АРХИВ С ФАЙЛАМИ
Содержимое архива:
|Файл
|Описание
|Примечание
|simply_clock.asm
|Исходный текст программы
|Ассемблер
|simply_clock.hex
|Прошивка микроконтроллера
|—
|simply_clock.lay
|Рисунок печатной платы
|Формат: SprintLayout
|simply_clock.dsn
|Модель под PROTEUS
|—
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Индикатор - Любой 4-х разрядный светодиодный с общим анодом, индикатор нужен "часовой" (с разделительным двоеточием).
Транзисторы - Любые структуры n-p-n, только нужно будет уточнить разводку печатной платы.
Диоды - Желательно использовать диоды с барьером Шоттки, особенно VD2!
Батарея - Любые элементы питания с суммарным напряжением 3...4,5 Вольт, можно применить литиевую батарейку на 3 вольта.
НАЛАЖИВАНИЕ
Точность хода часов целиком зависит от частоты кварцевого резонатора, если требуется более высокая точность хода, нужно подобрать кварц и кондесаторы С2 и C3.