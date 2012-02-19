Простейшие часы

пример реализации часов на микроконтроллере PIC16F628A

Эти электронные часы простейшие. На их сборку потребуется буквально полчаса.

Характеристики
1Формат времени 24 часа
2Исходный код Ассемблер
3Индикация Динамическая, светодиодный индикатор
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основа микроконтроллер PIC16F628A, кроме него часы содержат несколько простых и дешевых элементов, информация выводится на 4-х разрядный (часовой) светодиодный индикатор. Схема питается от сети, а также имеет резервное питание.

Кнопки кн1 и кн2 служат для коррекции времени - часов и минут соответственно.

СХЕМА УСТРОЙСТВА
СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В исходном коде прокоментирована каждая строчка, что и для чего она делает. Смотрите исходник и изучайте работу микроконтроллера. Обязательно скачайте даташит на микроконтроллер PIC16F628A и изучите работу модулей использованных в программе.

АРХИВ С ФАЙЛАМИ

Содержимое архива:
ФайлОписаниеПримечание
simply_clock.asmИсходный текст программыАссемблер
simply_clock.hexПрошивка микроконтроллера
simply_clock.layРисунок печатной платыФормат: SprintLayout
simply_clock.dsnМодель под PROTEUS
Обновлен: 4 ноября 2020
Скачать simply_clock.zip [43,9 KБ]

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Индикатор - Любой 4-х разрядный светодиодный с общим анодом, индикатор нужен "часовой" (с разделительным двоеточием).

Транзисторы - Любые структуры n-p-n, только нужно будет уточнить разводку печатной платы.

Диоды - Желательно использовать диоды с барьером Шоттки, особенно VD2!

Батарея - Любые элементы питания с суммарным напряжением 3...4,5 Вольт, можно применить литиевую батарейку на 3 вольта.

НАЛАЖИВАНИЕ

Точность хода часов целиком зависит от частоты кварцевого резонатора, если требуется более высокая точность хода, нужно подобрать кварц и кондесаторы С2 и C3.

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19.02.2012 г.
Примеры Н-мостов
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